В Госсовете Коми предложили создать комиссию для борьбы с коронавирусом
В Коми предложили создать временную комиссию Госсовета по противодействию распространения COVID-19. Автором проекта стала депутат Галина Нагаева.
Скриншоты с документами на своей странице «ВКонтакте» опубликовал её товарищ по партии Михаил Брагин. В пояснительной записке указано несколько аргументов в пользу принятия проекта постановления. Во-первых, в проекте говорится о том, что нужно исправлять ошибки прежнего руководства республики, которые признали на федеральном уровне. Во-вторых, Госсовет - контролирующий орган, который в том числе должен следить за эффективным расходованием средств на борьбу с коронавирусом.
Пока проект в повестке заседания сессии Госсовета не появился. Заседание должно пройти 29 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU