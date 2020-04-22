Коронавирус в Коми: можно ли поехать на дачу?

Сезон посадок на носу, прогнозы погоды радуют теплыми деньками, лавки с семенами снова распахнули свои стеллажи, а значит дачные автобусы скоро будут штурмовать пенсионеры (и не только) и от души обсуждать, что же лучше взойдет в условиях севера. В штабе по борьбе с коронавирусом решают, как предупредить скученность в дачных автобусах, чтобы не дать COVID-19 шанса на распространение. Об этом в видеообращении рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

- Приближается дачный сезон. Для многих это способ обеспечить себя, заготовки сделать на зиму. Это безусловно важно. Поэтому мы понимаем, что поездка на дачу - важное и нужное мероприятие. Но нужно провести его с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Отдаем отчет, что не должны допустить скученности, иначе нет смысла в режиме самоизоляции, - говорит Уйба.

Сейчас в штабе по борьбе с коронавирусом прорабатывают вопрос, чтобы на маршруте было значительно больше единиц транспорта. Кроме того, введут регламент заполнения, чтобы автобусы заполнялись не более, чем на треть. Так в транспортных средствах смогут соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра).

- Постараемся к началу дачного сезона сформировать все правила по перевозке людей без скученности, - говорит врио.

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