Реанимацию для лечения инфицированных COVID-19 развернут в здании спортивной школы Коми

Реанимационное отделение Коми республиканской клинической больницы для лечения больных коронавирусом перенесут в здание спортивной школы олимпийского резерва № 2 (Савина, 81/1). Соответствующее постановление подписала министр финансов Галина Рубцова.

Круглосуточная охрана учреждения поручена МВД по Коми и Управлению Росгвардии республики.

Напомним, что по состоянию на 16 апреля в Коми лабораторно подтверждено 441 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Республика третью неделю удерживает печальное лидерство - занимает четвертое место по заболеваемости в стране.

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