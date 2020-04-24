2020-04-24T12:12:49+03:00
Общество

Коронавирус добрался до самого труднодоступного района Коми

Первый случай заболевания зарегистрировали в Усть-Цильме
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с сайта rkomi.ruФото с сайта rkomi.ru
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В Коми на один район, где еще нет коронавируса, стало меньше. COVID-19 добрался до самого отдаленного и труднодоступного уголка республики - Усть-Цилемского района. В муниципалитете подтвердили первый случай заболевания.

Как рассказал «КП-Коми» руководитель района Николай Канев, анализ у пациентки взяли еще 7 апреля, а о положительном результате на COVID-19 стало известно вечером 23 апреля. Инфицированная коронавирусом лежала в Коми республиканской больнице. После того, как стало известно о вспышке заболевания в КРБ, ее посадили на самоизоляцию.

- Человек активную фазу болезни провел в самоизоляции, ни с кем не контактировал, болезнь протекала в легкой форме. Сейчас она здорова. Взяли повторный анализ, снова посадили на самоизоляцию, обработали квартиру и подъезд, - отметил руководитель муниципалитета.

Отметим, что по состоянию на 24 апреля в Коми 553 человека с лабораторно подтвержденным COVID-19. Республика за неделю опустилась на несколько строчек в рейтинге самых коронавирусных регионов страны - сейчас Коми на 9 месте по уровню заболеваемости. Однако долгое время республика была в лидерах - удерживала 4 место по стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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