Испытано на себе: каково это работать волонтером во времена пандемии в Сыктывкаре

С начала пандемии коронавируса в Коми расцвело волонтерское движение - добровольцы шьют маски, приносят лекарства пенсионерам, доставляют продукты нуждающимся. Мы об этом узнаем из многочисленных новостей, от которых уже замыливается глаз. Журналист Наталия Бешкарева примерила на себя роль волонтера и написала о своем опыте. Честные, а не приукрашенные зарисовки о работе доброволцев в коронавирусную эпоху - в статье.

Набираю телефон Матрены Алексеевны и долго слушаю песню «Виагры» «А я хочу перемирия» вместо гудков. Наконец раздается старческое «Алло», и в ответ поясняю, что я волонтер и принесла ей бесплатные овощи от соцзащиты. Бабулька извиняется, что не сразу услышала звонок в домофон и просит снова набрать номер квартиры.

К каждому пакету еще прикрепят бирку с адресом и именем пенсионера.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Захожу в подъезд, в едва открытую дверь протягиваю два пакета – один с четырьмя огурцами, другой - с 15-ю зелено-розовыми помидорами. «Спасибо, доченька. Мне ничего платить не нужно?» - уточняет Матрена Алексеевна. Желаю ей здоровья и отправляюсь к машине за новой порцией продуктов. В багажнике у меня еще шесть ящиков с овощами, а в списке 20 адресов, по которым нужно разнести благотворительные продукты.

Этажи помидоров

Помощь в виде овощей в Сыктывкар отправил тепличный комплекс «Сосногорский». В Эжвинском районе столицы Коми отдел соцзащиты насчитал, что бесплатные продукты пригодились бы 700 жителям – столько здесь одиноко живущих пенсионеров старше 65 лет. Несколько дней соцработники фасуют присланные 1200 кг огурцов и помидоров по пакетам. К каждому из них прикрепляют бирку с именем и адресом пенсионера. Коробки выстраиваются рядами, этажами. Часть продуктов соцработники планируют разнести сами, но 700 адресов им не осилить, и они приглашают волонтеров.

В Сыктывкар тепличный комплекс прислал в качестве благотворительности больше тысячи килограммов овощей.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Зарегистрировалась на сайте добровольцыроссии.рф, заполнила анкету, прошла короткое онлайн-обучение, по итогу сдала тест. После со мной связались в «ВКонтакте» и добавили в чат сыктывкарских волонтеров. Если кто-то из жителей города обращался на горячую линию за помощью, например, принести продукты, лекарства или вынести мусор, то волонтеры отправлялись выполнять заявку.Официально волонтером я стала недавно. Я далеко не сторонник подобных официальных добровольческих тусовок. Если надо помочь, присоединюсь, не надевая броскую футболку с надписями. Когда же началась «самоизоляция», стало ясно - доказывать полицейским, что ездишь по городу с благой целью, станет сложнее.

До этого мне пришлось выполнить заявку лишь один раз. Накануне Пасхи 80-летний старик попросил привезти кулич. Поскольку покупали продукты для семьи, то завезти пенсионеру кулич на соседнюю улицу не составило труда. Вспомнилось, как в школе мы, тимуровцы, ходили в магазин для больной бабульки. Главное отличие в том, что на совершение доброго дела получаешь электронный пропуск на один день. Да к пенсионерам по правилам добровольцы должны приезжать в масках и перчатках. Но суть, за исключением карантинного маскарада, та же. К выходу готов!

Волонтерам раздали маски и перчатки, разлили в принесенные бутыльки антисептик.

На руки получаем бумажки с именами, адресами и телефонами пенсионеров. Беру около 20 адресов. Учитывая, что они находятся в соседних дворах, рассчитываю закончить все за полтора часа. Волонтеры с машинами складывают в багажники ящики с овощами, кто-то берет продукты в рюкзак, чтобы разнести по ближайшим домам, и все разъезжаются.В помещениях соцзащиты в первый день развозки продуктов многолюдно. Волонтерам выдают перчатки, маски, наливают антисептик в принесенные с собой бутылки. Разъясняют, что слова напротив фамилий – это пароли, по которым старики пускают соцработников в дом. Каждому из нас выдают пропуск с подписью и печатями. Теперь он действует 10 дней, до 30 апреля. Правда, свободный проезд и передвижение ограничены только частью города. Но и это неплохо.

Кому нужнее?

Первые три адреса оказываются на последних этажа пятиэтажек, справляюсь быстро. Звонок в домофон, «это от соцзащиты», «нет платить ничего не надо» и бегу вниз. На этом простая доставка заканчивается.

Звоню в домофон и по указанному телефону - тишина. Уже к вечеру пенсионерка перезванивает и просит привезти бесплатный набор завтра с 10 до 11 часов. В другое время она занята. Поясняю, что невостребованные продукты отвезла в соцзащиту. Там дальше решат, как быть. Про себя возмущаюсь: как же так – вместо того, чтобы сидеть дома, беречь здоровье, она бродит по городу. Возможно, у пожилой дамы есть все основания не «самоизолироваться». Но почему-то эта ситуация, когда мою добровольную услугу посчитали за бесплатную службу доставки онлайн-покупок, меня задевает.

Чтобы быстрее развезти продукты, взяла в помощники сына-подростка.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Звоню в другую квартиру. Женщина говорит, что вернется с дачи после 15 часов. Интересуюсь, могу ли передать продукты соседям. «Позвоните Клавдии из 33 квартиры. Она одинокая, плохо ходит, вы подольше звоните» - просит она. Почему же Клавдии не собрали продукты - мелькает мысль.

Клавдия тоже не открывает, снова звоню, кому из соседей отдать эти несчастные огурцы с помидорами. «Да Вале из 1-й квартиры. У нее муж инвалид, лежачий, она почти из дома не выходит». Передаю наконец-то немолодой и замученной Валентине пакеты и вновь: «Да лучше бы этой семейной паре отдала продукты, чем моей неуловимой дачнице», - жестко думаю про себя. Но выполняю просьбу.

Несколько дней соцработники распределяли больше тысячи килограммов овощей по пакетам для 700 пенсионеров.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Со всеми этими звонками, переговорами, возвращением продуктов в соцзащиту уходит три часа. Гора коробок в помещении уменьшается, но не сильно. Соцработники просят приехать завтра.

Найди нужный адрес

На другой день на улице колючая апрельская метель, из волонтеров всего четыре человека, и я объезжаю 20 адресов уже с напарницей. Знакомимся: Анна руководила фитнес-студией, теперь оформляется как безработная, а в свободное время «волонтёрит».

Несмотря на карантин и холодную погоду, застать пожилых людей дома не всегда удается. И тогда волонтеры возвращают бесплатные наборы в отдел соцзащитыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Раздача продуктов усложняется из-за квеста с адресами. В общежитии не могу отыскать нужную квартиру. Перед подъездом указаны квартиры от 10 до 40, а внутри - чехарда. Первой оказывается дверь с № 22, рядом квартиры №14, 17. Звоню пенсионерке, прошу выйти в общежитский коридор. Опа, нужная квартира находится не по порядку, а ее номер написан карандашом на стене. Первый клиент продукты получил.

Звоню в домофон, никто не отрывает. Набираю соседние квартиры, та же история. Сверху раздается крик: «Эй, кто там звонит? У нас домофон не работает». Это бабулька в халате, наполовину высунувшись в форточку, машет руками. Узнаю, из какой квартиры, и прошу спуститься за продуктами.

Попасть к пенсионерам с первой попытки почти нигде не удается. Когда не открывают дверь, звоню по указанным телефонам. Из одного дома ухожу, так никого и не застав. «Я сейчас поэтому адресу не живу, сын забрал к себе, - отвечает на звонок пенсионерка. - Нет-нет, вы мне продукты не приносите, мы ни в чем не нуждаемся».

«Зря побеспокоила»

Контакт с пенсионерами мимолетный. Одна женщина настойчиво предлагает зайти в квартиру, потому что «через порог не принято». Другая бабулька, напротив, просит оставить продукты у порога и отойти: «Меня так научили». Приветливая пенсионерка без половины зубов и в засаленной одежде журит за то, что принесла продукты: «Я же сама в магазин могу ходить, да и живу неплохо. Зря вас побеспокоила». Но огурцы-помидоры прошу принять.

Добровольцы, чтобы развезти огурцы с помидорами по 700 адресам, три дня колесят по Сыктывкару.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Возвращаюсь в соцзащиту отдать продукты. С облегчением стаскиваю маску, выбрасываю перчатки, намыливаю руки. Говорят, что оставшиеся овощи развезут другие добровольцы. Перед сном в голове мысли долго водят хороводы: «Почему выдали продукты именно этим людям? По формальному признаку, что живут одни? Можно ли по-настоящему справедливо все распределить? Были же обеспеченные бабушки и те, о ком заботятся родные. Как оценить, кто реально нуждается?» Или, возможно, у меня просто прорезается зуб мудрости...

На границе сна пиликает сообщение от координатора добровольцев Сыктывкара: «Наташа, спасибо за помощь. На следующей неделе нас ждут 1200 продуктовых пакетов. Набирайся сил».

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