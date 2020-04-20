2020-04-20T10:54:43+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 20 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек

Сейчас в республике 491 лабораторно подтвержденный случай COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: в вирусологической лабораторииФото: в вирусологической лабораторииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый день - новые цифры по COVID-19, но пока не самые радужные. По состоянию на 20 апреля в России лабораторно подтверждено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом, в Республике Коми - 10 новых случаев.

Итого в нашем регионе зарегистрирован 491 случай COVID-19 - это пятое место по уровню заболеваемости в стране. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Радует, что в республике растет количество выздоровевших - на сегодня их 21 человек. По официальным данным, от COVID-19 в Коми погибло три человека.

В Коми - 10 новых случаев

В Коми - 10 новых случаев

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Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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