2020-04-21T08:55:08+03:00
Общество

Врио губернатора Архангельской области поделился подробностями о рекультивации мусорного полигона на станции Шиес

Работы проводит инвестор проекта
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Таким полигон был год назадТаким полигон был год назадФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Врио губернатора Архангельской области Александр Цибульский на брифинге рассказал о проекте рекультивации на станции Шиес. Поделился он и подробностями юридических шагов, которые будут предприняты для окончательного завершения строительства полигона.

- Этот проект какое-то время уже существовал, в этом смысле есть какие-то юридические вещи, которыми придется сейчас заниматься. Мое мнение — я поддерживать проект не буду. Насколько я понимаю, там есть три основных шага. Есть первое — рекультивация, которая уже с 7 апреля начата, и мы никаким образом там не изменяли условия. И инвестор начал эту рекультивацию. Темпами пока, я согласен, не очень высокими. Но в этом смысле есть четкие определенные соглашением сроки, что он должен сделать эту рекультивацию в течение двух лет. И за этим мы будем соответствующим образом следить, — заявил Цыбульский на брифинге.

Есть перечень пунктов, по которым проект можно исключить из списка приоритетных инвестиционных проектов. Своим единоличным решением исключить его Александр Цыбульский не может, уточнил он.

— Тем не менее мы уже такое устное обращение к инвесторам обозначили. И будем его усиливать. Конечно, вопрос этих ограничений движения и изоляции сильно нам ограничивают возможность в том числе дискуссии и диалога по этому вопросу. Но мы будем просить инвестора, чтобы он принял решение об исключении этого проекта из перечня инвестиционных.

Напомним, что ранее врио главы Коми Владимир Уйба также заявил, что не поддерживает проект создания полигона.

Брифинг Цыбульский о Шиесе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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