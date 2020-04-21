Несколько городов Коми могут закрыть на карантин

Три города в Коми могут закрыть на карантин. Воркута, Усинск, Ухта попали в список, потому что туда приезжает много людей, работающих вахтовым методом. Вопрос обсудят на заседании оперативного штаба. Если решение будет положительным, то режим карантина начнёт действовать сегодня с 18 часов.

В таком случае установят на въезде в города появятся блок-посты. Ж/д и авиасообщение также закроют.

Напомним, что ранее мэры Воркуты и Усинска запрашивали полномочия на закрытие въезда в города.

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