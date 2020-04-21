2020-04-21T12:59:48+03:00
Общество

Несколько городов Коми могут закрыть на карантин

В списке - Ухта, Усинск и Воркута
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
На въездах в три города Коми могут появиться блок-постыНа въездах в три города Коми могут появиться блок-посты
Изменить размер текста:

Три города в Коми могут закрыть на карантин. Воркута, Усинск, Ухта попали в список, потому что туда приезжает много людей, работающих вахтовым методом. Вопрос обсудят на заседании оперативного штаба. Если решение будет положительным, то режим карантина начнёт действовать сегодня с 18 часов.

В таком случае установят на въезде в города появятся блок-посты. Ж/д и авиасообщение также закроют.

Напомним, что ранее мэры Воркуты и Усинска запрашивали полномочия на закрытие въезда в города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Шпектор поддержал инициативу Игоря Гурьева по закрытию въезда в Воркуту

Экс-мэр заполярного города считает, что эта мера пойдет на пользу предпринимателям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
Новости 24
В Ухте бывший начальник управления "Газпром центрремонт" предстанет перед судом
В Сыктывкаре будут судить председателя правления ТСЖ
Сразу 15 ухтинцев могут получить штрафы за нарушение условий самоизоляции
В Воркуте продолжают искать под снегом асфальт
Владимир Уйба встретился с генеральным директором "Лукойл-Коми"
В Коми активисты объединений занимаются благотворительностью
Коми получит 227 млн рублей из резервного фонда правительства России
В Коми в связи с закрытием зимников возобновились вертолётные рейсы
В Сыктывкаре пропал 67-летний мужчина
В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчина
Перед судом предстанет бывший главный врач Ухтинского роддома
Первые случаи коронавируса выявили в Сысольском районе
В Сыктывкаре поймали пьяных водителей
Воркутинская школа получила грант в полтора миллиона рублей
В Ухте горела гостиница
В Коми продолжается чемпионат республики по киберспорту
С буровой компании Усинска взыскали 24 миллиона рублей
Жители Коми лишились 750 тысяч рублей
Сыктывкарских водителей просят проверить видеорегистраторы из-за пропавшей женщины
В Ухте за неделю в ДТП пострадали два человека
Коми ушла в минус в демографическом рейтинге регионов
Самое время пересидеть коронавирус дома: прогноз погоды на неделю в Коми
В Ухте снова начнут ходить некоторые автобусы
Жители Коми смогут сообщить о незаконном бизнесе
В Усинске женщина перевела мошенникам 850 тысяч
В Сыктывкаре снесут ледовую переправу и разведут наплавной мост