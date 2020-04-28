Минздрав Коми объяснил, почему нет лекарств для льготников в аптеках

Минздрав Коми объяснил, почему в государственных аптеках нет лекарств для граждан из льготных категорий. Есть несколько причин, пишет ИА «БНК».

Задерживающиеся поставки лекарств и медицинских изделий на склад государственных аптек Коми обусловлены несостоявшимися закупками, нарушениями поставщиков, отсутствием препаратов у них.

Доставка лекарств по аптечной сети Коми проходит по графику в штатном режиме. В труднодоступные села и поселки в сезон бездорожья их поставляют заблаговременно, в том числе в фельдшерско-акушерские пункты. При необходимости лекарства могут доставить санитарным транспортом.

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