В Коми зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19

В Коми подтвердили еще 16 случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Скриншот с сайта

Всего в республике зафиксировано 698 случаев заражения. Выздоровело 129 человек. Семь пациентов из Коми с COVID-19 умерли.

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