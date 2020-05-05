В Коми зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19
Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф
В Коми зарегистрировали ещё 16 случаев заражения коронавирусом
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В Коми подтвердили еще 16 случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.
Скриншот с сайта
Всего в республике зафиксировано 698 случаев заражения. Выздоровело 129 человек. Семь пациентов из Коми с COVID-19 умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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