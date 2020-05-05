Коронавирус не помешает провести чемпионат мира по бенди в Коми в срок

Подготовка к чемпионату мира по хоккею с мячом в Коми идет по плану. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Николай Бережной.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию в стране, работа ни по одному из направлений не останавливается. Реконструкция республиканского стадиона идет полным ходом. Строительные работы на объекте масштабные, но при этом все делается в установленные сроки.

- Дистанционно, но при этом достаточно регулярно мы общаемся с Международной федерацией бенди. Там следят за исполнением плана подготовки, и нареканий в наш адрес нет. Конечно, где-то пришлось скорректировать работу, но не по одному из направлений она не встала.

Кроме вопросов логистики, медицинского сопровождения и технического обслуживания матчей, активно ведется работа по набору волонтеров. Уже сегодня есть около сотни заявок.

- Заявки приходят как от жителей Коми, так и из других регионов. Кроме того, приятно, что поучаствовать в качестве добровольцев на чемпионате мира готовы не только молодые люди, но и, так называемые серебряные волонтеры. Направлений работы много, и я, думаю, что тем, кто пройдет отбор, будет интересно, - отметил руководитель минспорта республики.

Также сегодня проработаны все макеты различной экипировки для участников чемпионата, рекламной и сувенирной продукции. В ближайшее время их начнут изготавливать

- Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы чемпионат мира в 2021 году не состоялся в Сыктывкаре, несмотря на то, что эта тема активно обсуждается в различных кругах,- заключил министр.

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