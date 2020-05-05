В Ухте подтвердили два новых случая заболевания COVID-19

В Ухте сегодня подтвердили еще два случая заражения COVID-19. Заболевшие сотрудники психиатрической больницы. Об этом в видеообращении сообщил мэр Магомед Османов.

Всего в Ухте зафиксировано 29 заболевших. Из них два человека выздоровела, один умер по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.

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