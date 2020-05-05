В Инте зарегистрировали четыре случая заражения COVID-19

В Инте первые зараженные коронавирусом. В городе зафиксировали сразу четыре случая заражения. Об этом в видеообращении рассказала глава администрации Лариса Титовец.

Больные сейчас находятся под присмотром врачей, лечатся. Специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют, с кем контактировали заболевшие. Инфицированные утверждают, что за пределы города не выезжали и с иногородними не контактировали. Пробы взяли у ещё несколько человек, их также госпитализировали.

Напомним, что недавно Инту вместе с тремя другими городами Коми закрыли на карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте подтвердили два новых случая заболевания COVID-19 Заболевшие сотрудники психбольницы (подробности)