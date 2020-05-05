В Коми от COVID-19 выздоровели ещё 18 человек

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 698 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 16 новых случаев.

Сегодня республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 2497 человек: 2330 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели ещё 18 человек. Всего излечились 129 человек. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек.

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