В Коми от COVID-19 выздоровели ещё 18 человек
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 698 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 16 новых случаев.
Сегодня республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским наблюдением находится 2497 человек: 2330 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.
Выздоровели ещё 18 человек. Всего излечились 129 человек. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снят с медицинского учёта 41 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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