В Коми для борьбы с коронавирусом отправили врачей из федерального центра

Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Он рассказал, как в республике наращивают резерв медкадров для борьбы с COVID-19.

Так, в регионе переобучили 477 врачей, которые теперь могут быть помощниками реаниматологов и инфекционистов. Кроме того, из федерального центра прислали подмогу: в регион направили пять врачей-реаниматологов. Двое уже приехали, остальные на подходе.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 5 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 5 мая 00:42 - об укреплении медицинскими кадрами 01:31 - о поступлении 5 аппаратов ИВЛ (1 для Инты, 1 для Ухты) 02:08 - о лечении больных с хроническими заболеваниями 03:20 - о возможных послаблениях для бизнеса 05:17 - о 100-летии Республики Коми и Чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре

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