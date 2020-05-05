2020-05-05T21:43:08+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 5 мая 2020 года

Изучаем, где выросло количество инфицированных
Дарья ЮДИНА
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В каких районах Коми зафиксировали новые случаи заражения коронавирусомВ каких районах Коми зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
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За 5 мая в Коми зарегистрировали 16 новых случаев заражения. Всего в республике подтверждено 698 случаев. Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования.

Так, в Усть-Куломском районе COVID-19 диагностировали у двух человек. Такой же прирост в Ухте, где заболели сотрудники психбольницы. В соседнем Сосногорске зафиксировали один новый случай.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

А вот в Инте и в Усинске картина хуже. В первом городе коронавирус диагностировали у четырех человек. До этого дня там не было подтвержденных случаев заражения. Инфицированные говорят, что за пределы города не уезжали и с иногородними не контактировали. В Усинске количество больных выросло на пять: трое инфицированных иногородние, один местный, другой также местный, пациент инфекционного отделения, который находится там на лечении с диагнозом «пневмония».

В Печоре и Койгородском районе изменений не было. Что касается остальных муниципалитетов, то тут определенности нет, так как данные публикуются от случая к случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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