Коронавирус в Коми: карта заражения на 5 мая 2020 года

За 5 мая в Коми зарегистрировали 16 новых случаев заражения. Всего в республике подтверждено 698 случаев. Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования.

Так, в Усть-Куломском районе COVID-19 диагностировали у двух человек. Такой же прирост в Ухте, где заболели сотрудники психбольницы. В соседнем Сосногорске зафиксировали один новый случай.

Инфографика Алексея Понарядова

А вот в Инте и в Усинске картина хуже. В первом городе коронавирус диагностировали у четырех человек. До этого дня там не было подтвержденных случаев заражения. Инфицированные говорят, что за пределы города не уезжали и с иногородними не контактировали. В Усинске количество больных выросло на пять: трое инфицированных иногородние, один местный, другой также местный, пациент инфекционного отделения, который находится там на лечении с диагнозом «пневмония».

В Печоре и Койгородском районе изменений не было. Что касается остальных муниципалитетов, то тут определенности нет, так как данные публикуются от случая к случаю.

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