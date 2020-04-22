2020-04-22T13:43:32+03:00
Общество

Республика Коми опустилась в списке регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Регион больше двух недель удерживал четвертое место по уровню COVID-19 в стране
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вирусологическая лаборатория выглядит именно такВирусологическая лаборатория выглядит именно такФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Долгое время республика удерживала четвертое место по уровню заболеваемости COVID-19 в стране. Коми прославилась как зона отчуждения и рассадник инфекции не только на всю Россию, но и на весь мир. Однако ситуация начинает постепенно меняться в лучшую сторону - 22 апреля наш регион занимает уже шестое место по COVID-19 в России: маленькая, но победа.

На сайте стопокоронавирус.рф появилась актуальная информация о ситуации с коронавирусом в стране. Теперь впереди республики - Москва (31981), Московская область (6590), Санкт-Петербург (2267), Нижегородская область (929), а с сегодняшнего дня и Ленинградская область (537).

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Осталось надеяться, что Коми в печальном рейтинге спустится еще на несколько ступеней ниже, а слава самого коронавирусного региона России перестанет преследовать нашу республику.

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Сейчас в республике 527 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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