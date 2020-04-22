Республика Коми опустилась в списке регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Долгое время республика удерживала четвертое место по уровню заболеваемости COVID-19 в стране. Коми прославилась как зона отчуждения и рассадник инфекции не только на всю Россию, но и на весь мир. Однако ситуация начинает постепенно меняться в лучшую сторону - 22 апреля наш регион занимает уже шестое место по COVID-19 в России: маленькая, но победа.

На сайте стопокоронавирус.рф появилась актуальная информация о ситуации с коронавирусом в стране. Теперь впереди республики - Москва (31981), Московская область (6590), Санкт-Петербург (2267), Нижегородская область (929), а с сегодняшнего дня и Ленинградская область (537).

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Осталось надеяться, что Коми в печальном рейтинге спустится еще на несколько ступеней ниже, а слава самого коронавирусного региона России перестанет преследовать нашу республику.

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