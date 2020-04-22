В Коми развернули 1026 коек

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал о готовности республики к пику коронавируса.

Всего на данный момент к приему больных COVID-19 подготовили семь медучреждений. В них развернуты 1026 коек.

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- Это, с одной стороны, много, потому что нам по расчетам нужно 410 коек. Но, учитывая опыт Москвы, где потребовалось практически в пять раз больше от того, что планировалось, мы решили перестраховаться, - сказал Владимир Уйба.

653 из развернутых коек обеспечили кислородом. Напомним, что по прогнозу пик коронавируса в Коми придется на конец апреля - начало мая.

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