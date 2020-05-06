В Княжпогостском районе от коронавируса вылечились 15 человек
Сейчас болеют пять жителей района
В Княжпгостском коронавирусом болеет пять человек
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В Княжпогостском районе от коронавируса вылечились 15 человек. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.
Пять человек проходят лечение. В республиканские медучреждения госпитализированы восемь человек. Под медицинским наблюдением находятся 69 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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