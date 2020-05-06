2020-05-06T11:32:22+03:00
Общество

В Княжпогостском районе от коронавируса вылечились 15 человек

Сейчас болеют пять жителей района
Дарья ЮДИНА
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В Княжпгостском коронавирусом болеет пять человекВ Княжпгостском коронавирусом болеет пять человек
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В Княжпогостском районе от коронавируса вылечились 15 человек. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

Пять человек проходят лечение. В республиканские медучреждения госпитализированы восемь человек. Под медицинским наблюдением находятся 69 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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