Прокуратура Усинска вынесла предостережение мэру Николаю Такаеву за баннер, посвященный 75-летию Победы

В Усинске прокуратура прокомментировала историю с баннером к 75-летию Победы, на котором изобразили финского солдата. По распоряжению республиканской прокуратуры после инцидента провели проверку, пишет «Усинск. Онлайн».

Установлено, что плакат был посвящен советским оленно-лыжным батальонам, которые во время Великой Отечественной войны воевали в составе Красной армии. Однако из-за ошибки сотрудников управления культуры на плакате оказалось изображение не советского, а финского солдата, сделанного в 1944 году, когда финские войска участвовали в войне на стороне фашистской Германии. Плакат провисел несколько часов.

Из-за допущенной ошибки 4 мая прокуратура Усинска объявила предостережение руководителю администрации Николаю Такаеву. Сам он считает, что его вины в инциденте нет.

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