В Инте еще у 6 человек диагностировали COVID-19

Ещё у шести интинцев диагностировали коронавирус. Всего болеет десять горожан: четыре человека проходят лечение амбулаторно, шесть находятся в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В инфекционное отделение интинской ЦГБ госпитализировано 13 человек: один — с признаками ОРВИ, и 12 – с диагнозом внебольничная пневмония. Управление Роспотребнадзора и медработники отрабатывают контакты заболевших интинцев.

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