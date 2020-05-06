2020-05-06T16:13:42+03:00
Общество

В Инте еще у 6 человек диагностировали COVID-19

Всего в городе зарегистрировано 10 случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Инте зарегистрировали новые случаи зараженияВ Инте зарегистрировали новые случаи заражения
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Ещё у шести интинцев диагностировали коронавирус. Всего болеет десять горожан: четыре человека проходят лечение амбулаторно, шесть находятся в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В инфекционное отделение интинской ЦГБ госпитализировано 13 человек: один — с признаками ОРВИ, и 12 – с диагнозом внебольничная пневмония. Управление Роспотребнадзора и медработники отрабатывают контакты заболевших интинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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