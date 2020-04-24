2020-04-24T11:20:26+03:00
Общество

Заседание Госсовета Коми отменили

На нем должны были рассмотреть законопроекты о поддержке предпринимателей
Дарья ЮДИНА
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Заседание Госсовета Коми отменилиЗаседание Госсовета Коми отменили
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Заседание Госсовета Коми, которое должно было пройти 29 апреля, не состоится. Распоряжение о его отмене подписала его председатель Надежда Дорофеева. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Решение приняли из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе, сославшись при этом на рекомендации Роспотребнадзора. Между тем, на этом заседании депутаты должны были рассмотреть ряд важных законопроектов и проектов обращений, в частности, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса в республике, миллиарда к юбилею республики, экотехнопарка «Шиес». Также на заседании должны были рассмотреть вопрос об отставке председателя Госсовета Надежды Дорофеевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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