Заседание Госсовета Коми все-таки состоится
Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал об итогах встречи с членами президиума Госсовета Коми.
Напомним, что ранее председатель Госсовета Надежда Дорофеева подписала постановление, согласно которому заседание сессии 29 апреля отменяется. Между тем, на нем депутаты должны были обсудить законопроекты о поддержке населения и предпринимателей.
Владимир Уйба о ситуации в Коми на 24 апреля.
На встрече Владимир Уйба и члены президиума пришли к выводу, что заседание нужно проводить. Оно пройдет 28 или 29 апреля - в зависимости от того, что решат депутаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми больше медработников будут получать выплаты за борьбу с COVID-19
Деньги выделят из республиканского бюджета (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU