Заседание Госсовета Коми все-таки состоится

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал об итогах встречи с членами президиума Госсовета Коми.

Напомним, что ранее председатель Госсовета Надежда Дорофеева подписала постановление, согласно которому заседание сессии 29 апреля отменяется. Между тем, на нем депутаты должны были обсудить законопроекты о поддержке населения и предпринимателей.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 24 апреля.

На встрече Владимир Уйба и члены президиума пришли к выводу, что заседание нужно проводить. Оно пройдет 28 или 29 апреля - в зависимости от того, что решат депутаты.

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