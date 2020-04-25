Юрист Центра защиты прав СМИ прокомментировала задержание журналистов в Сыктывкаре

На этой неделе журналистов, которые снимали сюжет на Стефановской площади Сыктывкара, задержали полицейские. Если быть совсем точными, сотрудники полиции попросили у журналистов написать объяснительные о том, чем они занимаются на улице. Бумажный спецпропуск стражей правопорядка не впечатлил. Юрист единственного в России Центра защиты прав СМИ прокомментировала «КП-Коми» ситуацию. Обстоятельное разъяснение по проблемному вопросу поможет не только журналистам, но и всем, кто в это непростое время вынужден ходить на работу.

Юрист Ольга Шацких изучила ситуацию и подготовила ответ. Она отметила, что ситуация с задержанием неприятная, однако грубым нарушением закона о СМИ ее назвать все же нельзя. Почему, в подробном ответе ниже.

- Начнем с введенных ограничений на передвижение в связи с эпидемией (как бы не называли это «нерабочими днями») и оценки полномочий полиции в текущей ситуации (да и вообще). В Республике Коми, как и во многих других субъектах РФ, действует режим повышенной готовности ввиду существования угрозы ЧС. Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N417 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, органами власти Коми установлены дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, включая ограничения по передвижению и пропускной режим. За нарушение этих правил, как вы знаете, с 1 апреля установили административную ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Контроль за соблюдением общественного порядка и специальных правил режима повышенной готовности возложили в том числе и на сотрудников полиции. Таким образом, право проверять документы у полиции есть. Также полицейские вправе требовать объяснения с граждан в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции.

Теперь по поводу административного задержания журналистов с доставлением их в отделение полиции (в Сыктывкаре судя по всему доставления в отделение полиции не было, у журналистов попросили объяснительные - ред.). Оно допускается в исключительных случаях, если, в частности не могут установить личность человека на месте. Если у журналистов были с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение), то для целей установления личности не было необходимости тащить их в полицейский участок. Поэтому серьезных оснований для административного задержания и доставления в участок вероятно не было.

Вместе с тем, законом не установлено обязанности давать объяснения. Более того, у всех граждан есть право отказаться от дачи объяснений, оно гарантировано ст. 51 Конституции РФ. Но на практике лучше не прибегать к этой статье без необходимости и не провоцировать ненужный конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, который может повлечь много негативных и очень неприятных, пусть и не всегда законных, последствий. В режиме повышенной готовности отказаться от предъявления для проверки документов нельзя, все граждане обязаны их иметь при себе и предъявить для проверки по первому требованию - п. д) ч. 3 указанного Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 417.

Что касается документов, выданных журналистам редакцией, для подтверждения их профессионального статуса. Редакционного задания должно быть достаточно. Можно также журналистам выдать копию приказа по редакции за подписью главного редактора, что редакция этого СМИ продолжает работать в прежнем режиме в виду того, что является предприятием непрерывного цикла и для целей оперативного информирования жителей региона о ситуации в стране и регионе.

В нормальной ситуации полицейским достаточно было бы проверить паспорт и удостовериться, что у всех членов съемочной группы есть журналистские удостоверения, редакционные задания (или и то, и другое), иные документы, выданные редакцией для подтверждения, что журналист находится на работе с ведома и по заданию редакции, продолжающей работу в прежнем режиме. На этом к них больше вопросов не должно возникнуть. Можно пожаловаться на полицейских их начальнику и в прокуратуру, но вряд ли их привлекут даже к дисциплинарной ответственности.

Больше ничего особо и не сделаешь. Разве что можно громко заявить, что журналисты тоже на работе и это нужно уважать, что даже в период эпидемии они имеют право осуществлять свою профессиональную деятельность и без возможности им беспрепятственно работать граждане не смогут оперативно получать новости и информацию через СМИ.

Можно напомнить, что федеральное законодательство предоставляет журналисту право «посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях », это п.7 ст. 47 Закона РФ о СМИ. То есть даже в режиме более жесткого режима чрезвычайного положения работа журналистов не ограничивается. И мы возвращаемся к тому, что у нас режим ЧС не введен, а режим самоизоляции на журналистов, выполняющих редакционное задание и которые продолжают работать в прежнем режиме (как и многие чиновники, как полицейские, как продавцы в магазинах, как врачи ) не распространяется.

Но вот это все, отмахнувшись от полицейского, не скажешь. Если попытаться ему объяснить и он услышит - прекрасно. Но боюсь они выполняют жесткие требования нещадно гонять народ с улицы, поэтому вопрос о правах журналиста при исполнении его профессиональных обязанностей у полицейских уходит на второй план. Если они вообще когда-либо обращали бы на это внимание. Тут достаточно вспомнить, как разгоняют и задерживают журналистов при освещении митингов и других массовых мероприятий. Нарушаются те же самые права. И наказать полицейских за это практически невозможно, механизм такой отсутствует. Поэтому только заявлять об этом во всеуслышание, ну и может писать жалобы прокурору, может в следующий раз во время инструктажа полицейских нарядов им начальство скажет, что журналистов при исполнении не трогать. Хотя я сильно в этом сомневаюсь...

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