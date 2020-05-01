Продление нерабочих дней в Коми до 11 мая 2020 года: Масочный режим - лишь рекомендация

Вчера вечером врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что с 1 мая в в Коми вводится обязательный масочный режим. Правительство опубликовало указ, где подробно говорится о новой норме.

В документе, правда, сообщается не о требовании, как говорил врио в видеообращении, а о рекомендации носить средства защиты. Звучит пункт следующим образом:

- Рекомендовать гражданам: воздержаться от ежедневного следования к месту (от места) нахождения дач на автомобильном транспорте общего пользования или такси; при следовании к месту (от места) нахождения дач на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах) использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания (масок и иных подобных средств), перчатки или иные дезинфицирующие средства». Полный текст документа - здесь.

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