Сыктывкарец, выздоровевший от коронавируса: «Один день был жутким. Думал, что все»

По официальным данным регионального Роспотребнадзора, уже 92 человека в Коми излечились от коронавируса. Мы поговорили с правозащитником Виктором Торлоповым, который 26 дней боролся с опасным вирусом. Сейчас он числится официально выздоровевшим. Уже по ту сторону болезни Виктор рассказал «КП-Коми» о симптомах, лечении и пережитых страхах.

Статья показана всем думающим, тем, кто думает, что коронавирус - это мистификация и легкий грипп. Нет, COVID-19 вполне реален, он совсем рядом. А если мы не будем мыть руки или станем гулять по общественным местам с утра до вечера, то он будет еще ближе. Самый подходящий для него слоган - «Я слежу за вами». Так что налейте на чашечку чая и внимательно прочитайте эту статью. Дома.

Заражение

Думаю, что кто-то из домашних коронавирус принес в дом. Супруга работает в больнице, ходила на вызов. Скорее всего, один из ее маленьких пациентов был заражен. Оказывается, дети - бессимптомные носители. Супруга уже выздоровела. Интересно, что болезни у нас протекали по-разному: у нее 5% поражения легких, у меня - 30% (степень поражения определили по компьютерной томографии).

Борьба

Не знаю, как у всех, но у меня все началось с температуры, тяжести, тяжести, тяжести. Ломало все тело, корежило каждую его клеточку. Может быть из-за особенностей организма резко началось воспаление. Один день был совсем жутким. Думал, что все, можно прощаться.

Доктора приняли решение поменять тактику лечения, делали уколы интерферона. Сразу стало легче, температуру спала, тьфу-тьфу (постучал по дереву). Потихоньку коронавирус исчез. Лежал в больнице 19 дней, дома находился 7 дней. Итого на борьбу с коронавирусом ушло 26 дней.

Остаточные явления

Сейчас анализы показывают отсутствие коронавируса в организме, но остаточные последствия, которые он вызвал, выходят наружу. Пострадала печень, легкие. Надо будем еще долго лечится, чтобы восстановить здоровье. И боли, и тяжесть, и упадок сил, - все пока осталось.

Больница, врачи и товарищи по несчастью

Инфекционная больница, где я лежал, уже не соответствует нормативам. Нас было четыре человека в палате, жарко, невозможно дышать. А медицинский коллектив хороший - отзывчивые, шли навстречу. К медикам никаких претензий, одни благодарности.

За товарищей по болезни говорить не буду - у каждого была своя картинка протекания коронавируса. Но вот со мной лежал товарищ, рядом койки были. Позже его увезли в реанимацию. Как мне сообщили, сегодня ночью его не стало…

В инфекционной больнице Сыктывкара, куда свозят заболевших коновирусом, ситуация с ремонтами, откровенно говорят катастрофическая. Фото Игоря Сажина.

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