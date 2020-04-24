2020-04-24T12:18:49+03:00
Общество

В Койгородском районе выявили первый случай заражения COVID-19

Одним чистым районом на карте республики меньше
Дарья ЮДИНА
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В Койгородском районе зафиксировали первый случай заражения коронавирусомВ Койгородском районе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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В Койгородском районе зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ещё у одного человека подозревают наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением находится 10 человек, сняли с наблюдения за сутки 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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