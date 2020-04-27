Коронавирус в Коми 27 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обновили информацию по количеству заболевших COVID-19 в России. По ситуации на 27 апреля в стране зарегистрировано 6 198 новых случаев заболевания, а в Коми - 12 новых случаев.

Всего в Коми лабораторно подтвердили 590 случаев заболевания - из них уже 6 случаев смертей и 52 выздоровления.

Сайт стопкоронавирус.рф

Сейчас Республика Коми на 15 месте по уровню заболеваемости в стране. Это хорошая новость, так как регион почти три недели удерживался на четвертом месте по COVID-19 в стране.

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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