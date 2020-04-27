В Ухте COVID-19 обнаружили у сотрудника лечебного учреждения

В Ухте - 14 инфицированных COVID-19. О двух новых случая сообщили еще в воскресенье, 26 апреля. Сегодня же прироста по заболевшим нет.

Мэр Ухты Магомед Османов сообщил, что один из инфицированных сотрудник лечебного учреждения, второй - пациент этого учреждения. Градоначальник не поделился подробностями о двух новых случаях. В соцсетях сообщают, что коронавирус подтвердили у сотрудника Ухинского ПНИ. Правда, пока говорить о правдивости этой информации мы не беремся, отправили запрос в Минтруд, которое курирует интернаты республики.

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