2020-05-11T15:44:30+03:00
Общество

Опубликован эскиз детсада с бассейном, который построят в сыктывкарской Орбите

Верим, что детсад не постигнет проклятие школы-долгостроя, которую возводили целых четыре года
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Эскиз из проекта на торгахЭскиз из проекта на торгах
Изменить размер текста:

В 2023 году в столице Коми собираются ввести в строй новый детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание по типовому проекту возведут в самом конце улицы Тентюковской — за территорией «Пригородного» недалеко от Доручастка.

Информация о строительстве детского сада по улице Тентюковской, 505/2 появилась на сайте госзакупок. Подрядчику предлагается использовать уже готовый проект — здание дошкольного учреждения сейчас возводится в микрорайоне Парковый-2 Челябинска.

В проекте планируемого детского сада будет расположен плавательный бассейн с ванной 3 на 8 метров. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей, торги состоятся 10 июня. Подготовить проект надо будет до 9 декабря 2020 года, в этот период входит и получение положительного заключения госэкспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте просят разрешение на работу детсадов в полном объеме

В городе ждут постановление (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24