Опубликован эскиз детсада с бассейном, который построят в сыктывкарской Орбите

В 2023 году в столице Коми собираются ввести в строй новый детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание по типовому проекту возведут в самом конце улицы Тентюковской — за территорией «Пригородного» недалеко от Доручастка.

Информация о строительстве детского сада по улице Тентюковской, 505/2 появилась на сайте госзакупок. Подрядчику предлагается использовать уже готовый проект — здание дошкольного учреждения сейчас возводится в микрорайоне Парковый-2 Челябинска.

В проекте планируемого детского сада будет расположен плавательный бассейн с ванной 3 на 8 метров. Начальная цена контракта — 3,1 млн рублей, торги состоятся 10 июня. Подготовить проект надо будет до 9 декабря 2020 года, в этот период входит и получение положительного заключения госэкспертизы.

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