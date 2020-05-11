Владимир Путин: «С 12 мая единый период нерабочих дней завершается»

Президент России Владимир Путин выступает с очередным обращением к гражданам России. Глава государства заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.

- С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная, - отметил Путин.

По всей стране по-прежнему исключаются любые массовые мероприятия. Всем нужно строго соблюдать санитарные правила. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 людей.

- Такой выход не может быть одномоментным. Выход и смягчение должны проходить при строгом соблюдении санитарных требований. У нас большая страна, эпидемиологическая обстановка в регионах - разная. На предстоящем этапе нужно действовать еще более тонко. Нам нельзя допустить новой волны заражения, - отметил Путин.

Главы регионов опираясь на мнение санитарных врачей будут принимать решение о характере профилактических мер - как и в какой последовательности их можно смягчить или (если того требует обстановка) дополнять.

- Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное, жизнь и безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает период нерабочих дней. С 30 марта он продлился более 6 недель. Эта мера позволила замедлить развитие эпидемии. Мы получили ресурс времени, использовали его для того, чтобы повысить готовность системы здравоохранения, - отметил Президент РФ.

Президент также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.

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