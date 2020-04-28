Врио главы Коми попросил Путина помочь предпринимателям выплатить зарплату работникам с учетом северных надбавок

Врио главы Коми Владимир Уйба обратился к правительству России с просьбой расширить перечень отраслей экономики, которые пострадали от COVID-19. Об этом он рассказал на на селекторном совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Несмотря на сложную ситуацию, в республике выплачивают зарплаты работникам бюджетной сферы и выполняют меры социальной поддержки населению, говорит Уйба. В Коми реализуется план первоочередных мероприятий по поддержке экономики, в него включены 34 мероприятия. Они направлены на поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, на меры поддержки малого и среднего бизнеса, занятости населения, информационной поддержки и консультирования налогоплательщиков. Кроме того, проводятся мониторинги социально-экономической ситуации в регионе. Сейчас готовят второй пакет мероприятий, который будет направлен на поддержку занятости, малого и среднего бизнеса, стабильное функционирование общественного транспорта, включая поддержку пригородных пассажирских перевозок.

Врио главы Коми также озвучил ряд предложений, требующих решения на федеральном уровне. В частности, Владимир Уйба предложил включить в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, такие виды деятельности как строительство, производство мебели, растениеводство и животноводство. Также, по мнению Владимира Уйбы, в целях поддержки предпринимателей необходимо предусмотреть новую меру поддержки по субсидированию в течение трех месяцев затрат, связанных с оплатой арендной платы за пользование коммерческой недвижимостью. Ещё одно предложение – предоставить ресурсоснабжающим предприятия и региональному оператору ТКО компенсацию затрат, связанных со снижением уровня платежей потребителей (недосбора денежных средств).

Ранее Президент РФ принял решение возместить пострадавшим от коронавируса предпринимателям расходы на оплату труда работников в размере МРОТ. Это 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Однако у работодателей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям возникают дополнительные расходы, связанные с выплатой северных надбавок и районного коэффициента. Между тем, источники покрытия расходов у субъектов малого и среднего бизнеса отсутствуют.

Владимир Уйба предложил возмещать таким работодателям расходы на оплату труда в размере МРОТ, увеличенного на северные надбавки и районный коэффициент. С аналогичной инициативой выступил и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

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