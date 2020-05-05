В Сосногорске еще один человек заболел коронавирусом

В Сосногорске подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. Пациента направили на лечение в Ухтинскую городскую больницу № 1. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава местной администрации Сергей Дягтеренко.

Под наблюдением медиков находится 172 сосногорца. Всего с начала эпидемии снято с учета 173 жителя. Шесть сосногорцев получили положительный результат анализа, из них один человек выздоровел, еще пять лечатся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Воркуты объяснил, почему закрыли обсерватор в профилактории «Заполярье»

Там планировали разместить вахтовиков (подробности)