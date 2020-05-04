В Коми еще шесть человек заразились коронавирусом

На сайте стопоронавирус.рф появились свежие данные по новым случаям заболеваний в стране. В России сегодня, 4 мая, зафиксировали 10 581 заболеваний COVID-19, в Республике Коми - шесть новых случаев.

По состоянию на 4 мая, в Коми 682 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 111 человек выздоровели, еще шестеро скончались.

Сейчас республика занимает 25 место (вчера было 27) по уровню инфицирования в стране. Но еще совсем недавно наш регион нес печальную славу самого коронавирусного места в России - почти три недели занимал четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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