В Ухте выписали первую заболевшую COVID-19

В Ухте выписали женщину, у которой первой в городе подтвердили наличие коронавируса. Вместе с первой заболевшей выписали члена её семьи. Новых случаев заболевания сегодня не зарегистрировано. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Магомед Османов.

Все заболевшие, кроме пациента психиатрической больницы, чувствуют себя хорошо. Он не находится на аппарате ИВЛ. Причиной плохого самочувствия стали другие заболевания.

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