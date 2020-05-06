2020-05-06T10:26:19+03:00
Общество

Сыктывкарский госуниверситет купил оборудование на 15 млн рублей для подготовки медиков

С его помощью будущие врачи будут нарабатывать навыки оказания неотложной помощи
Дарья ЮДИНА
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В СГУ им. Питирима Сорокина закупили новое оборудование для обучения студентов-медиковВ СГУ им. Питирима Сорокина закупили новое оборудование для обучения студентов-медиков
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Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина приобрел медицинское оборудование на 15 млн рублей для обучения студентов-медиков. Закуплено различное симуляционное оборудование и аппарат УЗИ, рассказала ТАСС ректор госуниверситета Ольга Сотникова.

— Медицинскому образованию мы уделяем особое внимание по понятным причинам: в республике дефицит медицинских кадров. Подготовка по этому направлению в университете самая молодая, а потому весьма трудоемко открытие новых программ, а мы планируем ординатуру. В настоящее время основные усилия направлены на материально-техническое оснащение подготовки врачей: закупаем учебно-лабораторное и симуляционное оборудование, программное обеспечение, ремонтируем учебные аудитории, чтобы создать условия для качественной подготовки врачей. Только в этом учебном году на покупку оборудования затрачено более 15 млн рублей, отремонтированы шесть аудиторий, - сказала она.

В числе недавних поставок симуляционное оборудование для отработки практических навыков по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивания тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей. Приобретено симуляционное оборудование для диагностики заболеваний при пальпации живота, молочных желез. Важная закупка не симуляционный, а обычный УЗИ-аппарат, который будут использовать для отработки навыков работы будущих врачей на базе действующего санатория-профилактория университета. Для таких же целей закуплено специализированное оборудование для офтальмологии.

Симуляционному обучению уделяется особое внимание, так как в условиях, приближенных к реальным, можно отработать навыки диагностики различных заболеваний. Для этого купили два интерактивных анатомических стола «Пирогов». Они востребованы на таких дисциплинах, как анатомия, патанатомия, гистология, клинические дисциплины.

— Это уникальный на данный момент аппаратно-программный комплекс, разработанный в России. Он включает технологии 3D-моделирования анатомических объектов, сенсорное управление 3D-анатомией и мультимедийную передачу учебной информации. Комплекс позволяет сделать реалистичное воспроизведение действий анатома, оперативного хирурга и паталогоанатома, — отметила ректор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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