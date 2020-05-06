В Коми зарегистрировали 28 новых случаев заражения COVID-19
Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф
В Коми зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19
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В Коми лабораторно подтвердили ещё 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.
Скриншот с сайта
Всего в республике зарегистрировано 726 случаев заражения. 129 человек выздоровели. Зафиксировано семь летальных исходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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