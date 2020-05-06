2020-05-06T14:24:46+03:00
Общество

В Сыктывдинском районе 4 человека выздоровели от COVID-19

Болеют 15 человек
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывдинском районе под наблюдением медиков находится 39 человекВ Сыктывдинском районе под наблюдением медиков находится 39 человек
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В Сыктывдинском районе четыре человека выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Под медицинским наблюдением находится 39 человек. Инфицированы 15 человек: шесть человек находятся в стационаре, девять лечатся дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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