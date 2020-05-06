В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 2499 человек
По информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 726 случаев заболевания COVID-19. За сегодняшний день зафиксировано 28 новых случаев.
Республика продолжает находиться на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским наблюдением находится 2499 человек: 2332 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.
129 человек выздоровело. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.
За последние сутки снято с медицинского учёта 14 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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