2020-05-06T15:00:33+03:00
Общество

В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 2499 человек

Сняли с наблюдения 14 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми зафиксировали 28 новых случаев зараженияВ Коми зафиксировали 28 новых случаев заражения
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По информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 726 случаев заболевания COVID-19. За сегодняшний день зафиксировано 28 новых случаев.

Республика продолжает находиться на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 2499 человек: 2332 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.

129 человек выздоровело. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 14 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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