2020-05-06T15:23:20+03:00
Общество

В Ухте COVID-19 заболели еще 4 человека

Всего в городе подтвердили 33 случая заражения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Ухте коронавирусом заболели ещё четыре человекаВ Ухте коронавирусом заболели ещё четыре человека
Изменить размер текста:

В Ухте зафиксировали еще четыре случая заражения COVID-19: один заболевший — работник психбольницы, остальные местные жители. У них диагностировали легкую форму заболевания. Поэтому инфицицированные проходят лечение дома. Об этом в видеообращении рассказал мэр Магомед Османов.

Всего в Ухте диагностировано 33 случая заражения. Два человека выздоровели, один человек умер по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находится более 400 ухтинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 2499 человек

Сняли с наблюдения 14 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24