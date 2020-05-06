В Ухте COVID-19 заболели еще 4 человека
В Ухте зафиксировали еще четыре случая заражения COVID-19: один заболевший — работник психбольницы, остальные местные жители. У них диагностировали легкую форму заболевания. Поэтому инфицицированные проходят лечение дома. Об этом в видеообращении рассказал мэр Магомед Османов.
Всего в Ухте диагностировано 33 случая заражения. Два человека выздоровели, один человек умер по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находится более 400 ухтинцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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