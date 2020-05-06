В Коми составили почти 1500 протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Коми за период с 31 марта по 5 мая в республике составили 1471 материал об административном правонарушении, связанные с нарушением режима самоизоляции. 310 протоколов пришлось на период с 1 по 5 мая 2020 года – 310. 1083 протокола направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По состоянию на 5 мая в УМВД России по Сыктывкару составлено 716 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, что в Коми до 24 часов 11 мая продлили действие режима самоизоляции. Покидать квартиру можно: если нужна экстренная медпомощь, для поездки на работу (если организация входит в список компаний, которым разрешено работать) или покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора.

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