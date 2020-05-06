2020-05-06T17:39:41+03:00
Общество

В Коми составили почти 1500 протоколов о нарушении режима самоизоляции

Почти половину нарушений зарегистрировали в Сыктывкаре
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми за 6 дней составили почти 1500 протоколов о нарушении режима самоизоляцииВ Коми за 6 дней составили почти 1500 протоколов о нарушении режима самоизоляции
Изменить размер текста:

В Коми за период с 31 марта по 5 мая в республике составили 1471 материал об административном правонарушении, связанные с нарушением режима самоизоляции. 310 протоколов пришлось на период с 1 по 5 мая 2020 года – 310. 1083 протокола направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По состоянию на 5 мая в УМВД России по Сыктывкару составлено 716 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, что в Коми до 24 часов 11 мая продлили действие режима самоизоляции. Покидать квартиру можно: если нужна экстренная медпомощь, для поездки на работу (если организация входит в список компаний, которым разрешено работать) или покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Индекс самоизоляции в Сыктывкаре: 1,9 баллов из пяти На улицах в столице Коми многолюдно как на праздник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24