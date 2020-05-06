В Коми сэкономят 693,5 млн рублей благодаря "временной" заморозке долга
Эти деньги направят на решение первостепенных задач
В Коми сэкономят почти 700 млн рублей
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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. Врио главы Коми рассказал, что в правительстве России решили скорректировать график выплат по бюджетным кредитам. Эта послабление коснется и республики.
Житель Коми в Пензе лихачит.
В 2020 года наш регион полностью освобождается от выплаты долга. Корректировка графика позволит сэкономить 693,5 млн рублей. Эти деньги направят на решение первостепенных социальных проблем.
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ИСТОЧНИК KP.RU