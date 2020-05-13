Врио главы Коми рассказал, что будет с согласованием плана развития Воркуты и Инты

Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что 13 мая прошло заседание госкомиссии по Арктике, где затонули судьбу Воркуты и Инты. Он отметил, что настало время конкретных решений по моногородам Коми, но их до сих пор нет.

- Поднял вопрос исполнения поручения Президента РФ о разработке плана дальнейшего развития наших моногородов - Воркуты и и Инты. Такое поручение Владимир Путин дал правительству РФ и правительству Коми в августе 2019 года. Правительством план был подготовлен и отправлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Однако итоговое решение по плану до сих пор не принято, - отметил врио.

Руководитель Коми обратился заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу с просьбой передать координацию этой работы от Минэкономразвития к Минвостокразвития России, поскольку именно это министерство отвечает за развитие арктической зоны (Воркута и Инта - арктические города, их дальнейшая судьба должна решаться с учетом развития арктической зоны страны). Врио попросил провести в ближайшее время совещание с участием всех представителей и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

- Этот вопрос и его решение на надо откладывать в долгий ящик. Жители Воркуты и Инты ждут от нас конкретных решений, - говорит Уйба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778946" frameborder="0"></iframe> Ежедневное видеообращение врио главы Коми Владимира Уйба 13 мая 2014 года.

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