2020-05-05T12:08:35+03:00
Общество

Мэр Воркуты объяснил, почему закрыли обсерватор в профилактории «Заполярье»

Там планировали разместить вахтовиков
Дарья ЮДИНА
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В профилактории "Заполярье" до сих пор не работает обсерваторВ профилактории "Заполярье" до сих пор не работает обсерватор
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Обсерватор в воркутинском профилактории «Заполярье», где хотели размещать вахтовиков, до сих пор не работает. Мэр Игорь Гурьев, объяснил, по какой причине.

Он пояснил, что здание нуждается в ремонте.

- Только на неделе я получил вразумительный ответ от главврача о готовности оборудовать обсерватор кроватями и т. п. После подтверждения согласовал с «Воркутауголь» смету по текущему ремонту кабинетов для персонала и палат на 2 этаже более чем на 30 коек. Замечу, что данный ремонт планируется в счёт социального партнерства администрации и градообразующего предприятия. В данной ситуации считаю, что разделение средств на республиканские и городские не корректно. Цель одна, — сообщил на своей странице «ВКонтакте» градоначальник.

Профилакторий «Заполярье» перестал работать с прошлого года. Там планировали сделать обсерватор для вахтовиков: здание может вместить до 140 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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