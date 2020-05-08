Ко Дню Победы: 9 улиц Сыктывкара носят имена легендарных личностей Великой Отечественной войны

Многие сыктывкарцы каждый день ходят по одним и тем же улицам и часто не догадываются, чьим именем они названы. Хотя по названиям улиц, переулков, площадей, микрорайонов, местечек Сыктывкара можно изучать не только историю города, республики, но и страны.

Оказалось, что именами героев Великой Отечественной войны названы 9 улиц и одна площадь Сыктывкара, а также пять улиц пригородных посёлков. 9 мая «Комсомольская правда» узнала, в честь каких Героев Советского Союза названы улицы столицы Коми.

Вячеслав Александрович Малышев

Нарком танковой промышленности. С 1941 года во время войны под его руководством осуществлялось производство танков. За исключительные заслуги в организации работы танковой промышленности и выпуск первоклассной боевой техники в 1944 году Малышеву присвоено звание Героя Социалистического труда.

Владислав, Глеб и Юрий Жилины

Уроженцы Сыктывкара ушли на фронт в начале войны. Все трое погибли на фронте: Владислав в 1944 году в сражении под Ленинградом бросился со связкой гранат под немецкий танк, Глеб в 1942 году был ранен под Ленинградом и умер в госпитале, Юрий дошел до Берлина, но до Победы так и не дожил — был убит на подступах к немецкой столице в феврале 1945-го. В Сыктывкаре есть улица братьев Жилиных.

Михаил Васильевич Водопьянов

Советский полярный летчик. В 1934 году участвовал в спасении челюскинцев, за что ему присвоели звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Также участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов в должности командира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Прошел всю войну, в 1946 году ушел в отставку.

Михаил Васильевич ВодопьяновФото: из открытых источников

Иван Дмитриевич Папанин

Советский исследователь Арктики. Награды: две звезды Героя Советского Союза, девять орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, два ордена Боевого Красного Знамени и другие.

Во главе Севморпути в годы войны Папанин руководил обороной порта в Мурманске, обеспечивал охрану морского пути. В незамерзающий порт немцы так и не прорвались. Это позволило России принимать стратегически важные грузы из Англии и США. В 1943 году Папанин получил звание контр-адмирала.

Николай Васильевич Оплеснин

Родился в 1914 году в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР. Был разведчиком на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Оплеснин трижды (20 сентября, 25 сентября и 29 сентября 1941 года) преодолевал вплавь реку Волхов возле населенного пункта Ямно (Новгородская область) с разведывательным заданием, под вражеским огнем. Тем самым он помог выходу ослабленной дивизии из кольца, ее переправе на восточный берег Волхова и соединению с основной армией.

За образцовое выполнение задания 27 декабря 1941-го Оплеснину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда». Герой погиб в марте 1942 года при подготовке к боевой операции по прорыву блокады Ленинграда. В Сыктывкаре именем Оплеснина названа улица, на месте снесенного дома, где до ухода в армию проживал Герой войны, установлен памятник.

Владимир Георгиевич Серов

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года защищал небо Ленинграда. 26 июня 1944 года на Карельском перешейке в районе Выборга один вступил в бой с семью вражескими истребителями. Два из них сбил огнем, а третий таранил, но при этом погиб сам. 2 августа 1944 года ему присвоели звание Героя Советского Союза. Общее число побед, одержанных Серовым, 41 (29 вражеских самолетов сбил лично и 12 в составе группы).

Иван Петрович Марков

Родился в селе Спаспоруб Прилузского района Коми АССР в семье крестьянина. В годы войны старший лейтенант Марков командовал батареей 58-го гаубичного артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии. Отличился геройством в боях за овладение островом Туркинсари (Ленинградская область). 8, 9 марта 1940 года с рацией на борту танка в боевых порядках пехоты точной корректировкой огня артиллерийской группы обеспечивал подавление вражеской артиллерии, успешное отражение контратак противника и продвижение пехотинцев вперед. В критический момент боя за полное овладение островом раненый Марков поднял и повел в атаку пехотинцев.

Маркову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден медалью «За отвагу». Погиб в бою в июне 1941 года в Белоруссии. Имя Маркова носят средняя школа в Спаспорубе и улица в Сыктывкаре.

Зоя Анатольевна Космодемьянская

Партизанка, красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) за исполнение приказа сжечь 10 населенных пунктов, где находились немцы. Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, организовав поджог трех домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты. При выполнении задания Зою арестовали. 18-летнюю партизанку пытали, но она не выдала своих. Впоследствии девушку публично казнили.

Зоя Анатольевна КосмодемьянскаяФото: из открытых источников

Михаил Михайлович Громов

Советский летчик-испытатель, военачальник, генерал-полковник авиации. Во время войны принимал участие в боевых действиях на командных должностях: командовал ВВС Калининградского фронта, 1 и 3 воздушной армией. С 1944 года руководил Главным управлением боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. После войны продолжил службу в Советской армии.

Олег Васильевич Кошевой

После оккупации города Краснодона немецко-фашистскими войсками в июле 1942 под руководством партийного подполья участвовал в создании комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Являлся комиссаром и членом ее штаба.

Под началом Кошевого комсомольцы распространяли агитлистовки среди населения, поджигали скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, громили вражеские автомобили и собирали оружие для советских солдат.

В январе 1943-го "Молодую гвардию" раскрыли фашисты. Кошевого схватили и пытали. На расстрел 9 февраля истерзанного, но не сломленного 16-летнего Олега вели полностью седого. Казнили Кошевого в Гремучем лесу под Ровеньковым.

Имя Героя Советского Союза носит школа №12 в Сыктывкаре и улица в пригородном поселке Выльтыдор.

Елизавета Ивановна Чайкина

Возглавляла подпольную организацию молодежи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и калининской областей. В ноябре 1941 года Лизу Чайкину схватили немцы. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда. Ее последними словами стали: «Наши придут. Победа будет за нами!». Юную партизанку расстреляли.

Именем Героя Советского Союза названа улица в пгт. Седкыркещ.

Сергей Михайлович Черепанов

Командир отделения 1249-го стрелкового полка сержант Сергей Черепанов при прорыве блокады Ленинграда 24 января 1944 года с отделением первым ворвался в деревню Поддубье Новгородской области и гранатой уничтожил пулемет противника. Был ранен в грудь, но не покинул поле боя. После нескольких контратак фашистов Сергей Черепанов остался один, его товарищи были убиты. Метким огнем из автомата он продолжал уничтожать захватчиков, наседавших со всех сторон. Когда закончились патроны, последней гранатой подорвал себя и окруживших его гитлеровцев.

Черепанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит улица в пгт. Седкыркещ.

Николай Францевич Гастелло

Советский военный летчик, участник трех войн. 26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Гастелло на самолёте ДБ-3ф вылетел для нанесения бомбового удара по германской механизированной колонне в составе звена из двух бомбардировщиков. Но самолет Гастелло подбил противник. Вражеский снаряд повредил топливный бак, что вызвало пожар на борту, и Гастелло совершил огненный таран — направил горящую машину на механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли.

Николай Францевич ГастеллоФото: из открытых источников

Именем Героя Советского Союза названа улица в пгт. Седкыркещ.

Александр Матвеевич Матросов

Красноармеец, стрелок-автоматчик Калининского фронта. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением («грудью на амбразуру»).

Александр Матвеевич МатросовФото: из открытых источников

Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Именем Матросова названа улица в пгт. Седкыркещ.

Николай Николаевич Габов

Уроженец Сыктывкара. Прошел всю войну. Воевал на Северо-Западном, Центральном, 1 и 2-м Украинских фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. Будучи разведчиком гвардейского артполка, обнаруживал и засекал огневые точки и живую силу противника. Рядовой Габов в числе первых форсировал Днепр и отважно действовал в боях за удержание плацдарма. С группой разведчиков вступил в бой с противником в деревне Лоточинцы, где лично уничтожил двенадцать фашистов. В марте 1944 года у деревни Бабино Винницкой области группа разведчиков неожиданно столкнулась с батальоном противника. Николай Габов, уничтожив вражеский расчет, захватил ручной пулемет и вступил в неравный бой. 36 убитых, 35 раненых и 6 пленных — таков был итог этого боя.

Имя Героя Советского Союза носит площадь в Сыктывкаре.

В статье использованы фото с сайтов: Polit.ru, Twitter.com, Kprfkro.ru, 7info.ru, stihi.ru, Reklama-sev.com