Коронавирус в Коми: последние данные на 8 мая 2020 года
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 8 мая, лабораторно подтверждено 782 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 56 новых случаев заражения.
Сегодня республика находится на 35 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским наблюдением находится 2584 человек: 2415 контактировали с заболевшими, 169 прибыли из-за рубежа.
Выздоровели еще 15 человек. Всего выздоровевших 144 человека. Официально подтверждены 11 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Зарегистрировали четыре новых смерти.
За последние сутки снято с медицинского учета 12 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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