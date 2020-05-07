Коронавирус в Коми: карта заражения на 7 мая 2020 года

Сегодня в Коми подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 782 случая заражения. Изучаем, где выявили новые случаи.

Инфографика Алексея Понарядова

Не лучший день сегодня у жителей Инты и Усть-Куломского района: там зафиксировали по шесть новых случаев. В Печоре количество зараженных выросло на четыре человека. В Корткеросском и Прилузском COVID-19 по три свежевыявленных случая. В Усинске, Усть-Вымском и Сысольском районе количество больных увеличилось на один в каждом муниципалитете.

Кроме того, в Коми увеличилось количество выздоровевших до 144 человек. Зарегистрировали четыре новых летальных исхода. Всего в республике умерли 11 пациентов с коронавирусом.

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