2020-05-07T21:59:07+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 7 мая 2020 года

Изучаем, где зафиксировали новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми продолжают регистрировать новые случаи зараженияВ Коми продолжают регистрировать новые случаи заражения
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Сегодня в Коми подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 782 случая заражения. Изучаем, где выявили новые случаи.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Не лучший день сегодня у жителей Инты и Усть-Куломского района: там зафиксировали по шесть новых случаев. В Печоре количество зараженных выросло на четыре человека. В Корткеросском и Прилузском COVID-19 по три свежевыявленных случая. В Усинске, Усть-Вымском и Сысольском районе количество больных увеличилось на один в каждом муниципалитете.

Кроме того, в Коми увеличилось количество выздоровевших до 144 человек. Зарегистрировали четыре новых летальных исхода. Всего в республике умерли 11 пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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