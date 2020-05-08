В Коми от COVID-19 выздоровели еще 50 человек

В Коми подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 793 случая заражения. Об этом говорят данные с сайта стопкоронвирус.рф.

Вместе с тем количество выздоровевших выросло на 50: всего от COVID-19 в нашем регионе излечились 194 человека. Напомним, что в Коми зафиксировали 11 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

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