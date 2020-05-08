2020-05-08T13:33:36+03:00
Общество

Заболевших коронавирусом вахтовиков изолировали в обсерваторе в Печоре

Сейчас в муниципалитете болеют пять человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Всего в Печоре зарегистрировали семь случаев заражения коронавирусомВсего в Печоре зарегистрировали семь случаев заражения коронавирусом
Изменить размер текста:

Вахтовиков, у которых подтвердилось наличие коронавируса в Печоре, изолировали в обсерваторе. Они находятся в Чикшино. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава печорской администрации Наталья Паншина.

Заболевшие не могут выйти за территорию обсерватора. Всего с начала эпидемии в Печоре было зарегистрировано семь случаев заражения. Два человека выздоровели. Под наблюдением медиков находится 23 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми от COVID-19 выздоровели еще 50 человек

За сегодняшний день диагноз подтвердился у 11 жителей республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24