Заболевших коронавирусом вахтовиков изолировали в обсерваторе в Печоре

Вахтовиков, у которых подтвердилось наличие коронавируса в Печоре, изолировали в обсерваторе. Они находятся в Чикшино. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава печорской администрации Наталья Паншина.

Заболевшие не могут выйти за территорию обсерватора. Всего с начала эпидемии в Печоре было зарегистрировано семь случаев заражения. Два человека выздоровели. Под наблюдением медиков находится 23 человека.

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