2020-05-08T14:41:40+03:00
Общество

Обсерватор в воркутинском профилактории «Заполярье» заработает к концу мая

Сейчас профилакторий готовят
Дарья ЮДИНА
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Обсерватор в "Заполярье" появится к концу мая. Фото пресс-службы воркутинской администрацииОбсерватор в "Заполярье" появится к концу мая. Фото пресс-службы воркутинской администрации
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В мэрии Воркуты прошло совещание по ремонту бывшего санатория-профилактория «Заполярье». К концу мая в нем появится обсерватор для приема и двухнедельной изоляции людей, у которых нет первичных признаков заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

– Так, на сегодняшний день здание прошло техническое обследование, составлены сметы. Ремонт в рамках ежегодного соглашения о социальном партнерстве взяла на себя компания «Воркутауголь», – сообщил руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Работы планируется завершить к концу мая. Обеспечить работу обсерватора (мебель, оборудование, медперсонал) обязан главврач Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщили в мэрии города, обсерватор (второй этаж здания, 46 коек) будет востребован как минимум до конца года – есть риски, что распространение коронавирусной инфекции начнется и осенью, после отпусков и возвращения горожан в Воркуту.

По сообщению воркутинского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, в Воркуте к 7 мая было выявлено два случая заболевания, и оба пациента выздоровели и выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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